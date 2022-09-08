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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Leya Iseka'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere temsilcisi FC Barnsley'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı oyuncusu 24 yaşındaki santrafor Aaron Leya Iseka ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.





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