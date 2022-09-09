Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı metal arama dedektörüyle kazma ve küreğe el koyan ekipler, 12 eski madeni para ve bir çift küpeyi de Adana Müzesi'ne teslim etti.

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