Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karataş Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DV 853 plakalı otomobilde, trafik ışıklarında beklediği sırada yangın çıktı.

Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede aracın tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

LPG'li olduğu belirlenen araçta sürücünün çakmağını ateşlemesi üzerine bir anda yangın çıktığı öne sürüldü.

Yangın çevredeki vatandaşlarca da cep telefonuyla kaydedildi.









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