Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.



Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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