Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Karakuyu Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.



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