GÜNCELLEME - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirdi.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.