Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

T.Y'nin kullandığı 01 TY 066 plakalı otomobil, Mehmet Kartal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.E'ye (66) çarptı.

Yaralanan kadın, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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