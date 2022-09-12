GÜNCELLEME 2 - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey Uğurdoğan (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğurdoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan şüpheliyi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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