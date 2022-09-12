Adana'da köpek yavrusunun tüfekle öldürülmesi güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin köpek yavrusunu av tüfeğiyle ateş ederek öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, bir kişinin köpek yavrusuna av tüfeğiyle ateş etiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri hareket geçti.

Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının, tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla köpeğe ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre av tüfeğiyle bir evin bahçesine doğru yönelen zanlı, bir kişi ile konuştuktan sonra yaklaştığı bahçede gördüğü köpeğe ateş edip uzaklaşıyor.

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