Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Bardhi, Umut Bozok, Gomez
Goller: Dk. 10 Kevin Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 36 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Semih Güler (Yedek kulübesi), Dk. 35 Rakitskyi (Adana Demirspor), Dk. 4 Gbamin, Dk. 44 Bartra, Dk. 45+5 Bardhi (Trabzonspor)
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.
21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu
34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1
42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.