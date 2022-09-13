Adana'da hayırsever vatandaş şehit ağabeyi anısına çocukları sünnet ettiriyor

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ADANA (AA) - Adana’nın Feke ilçesinde hayırsever vatandaş, 1995 yılında şehit olan ağabeyi anısına çocukları sünnet ettiriyor.

Esnaflık yapan 42 yaşındaki Ahmet Şener, AA muhabirine, 1995 yılında Siirt'in Eruh ilçesi Bağgöze köyünde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ağabeyi Yeter Şener'in anısına 3 yıl önce çocukları sünnet ettirmeye başladığını söyledi.

İlçedeki muhtarlar ile iletişim halinde olduğunu, onların verdikleri bilgi doğrultusunda çocukları sünnet ettirdiğini ifade eden Şener, "3 yılda 250 çocuğu sünnet ettirdim. Programa ara ara devam ediyorum. Sünnet ettirdiğim bazı çocuklara kirvelik de yapıyorum." dedi.

Şener, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler de verdiğini belirtti.

Musalar Mahallesi Muhtarı Sadık Dayanıklı da Şener'in her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, teşekkür etti.



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