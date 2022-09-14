Adana'da havadan ve karadan denetimlerde 1083 sürücüye para cezası uygulandı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay havadan ve karadan yaptığı trafik denetimlerinde, ihlalleri belirlenen 1083 sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 1-31 Ağustos'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yapılan denetimlerde 87 bin 382 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 1083 sürücüye idari para cezası kesildi.



Öte yandan, eksiklikleri bulunan 337 araç da trafikten men edildi.

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