Aladağ Kaymakamı Cebeci, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu

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ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ile Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sanko Aladağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Cebeci, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Kaymakam Cebeci, okullardaki çalışmalarla ilgili de idarecilerden bilgi aldı.



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