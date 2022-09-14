GÜNCELLEME - Adana'da yorulan atı yumruklayan zanlıya 15 gün barınak temizleme cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulduğu için yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan kişi, 15 gün hayvan barınağında temizlik cezası şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.

Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 15 gün hayvan barınağında temizlik cezası şartıyla salıverildi.

Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

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