Aladağ Kaymakamı Cebeci'den genç futbolculara ziyaret

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ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, Aladağ Gücü'nün altyapısında oynayan futbolcuları ziyaret etti.

Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile Aladağ Gücü'nün altyapı oyuncularının antrenmanını izledi.

Genç sporculara tatlı ikram eden Kaymakam Cebeci, başarılar diledi.

Ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Donbaloğlu ile kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu da yer aldı.

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