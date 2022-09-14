"Altın Koza"da Fatma Girik ve Cüneyt Arkın konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Altın Koza"da Fatma Girik ve Cüneyt Arkın konuşuldu

AA

"Altın Koza"da Fatma Girik ve Cüneyt Arkın konuşuldu

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Fatma Girik ve Cüneyt Arkın'ın konu edildiği "Sinemada Star Olmak, Film Gibi Yaşamak" söyleşisi yapıldı.

Yönetmen Şerif Gören, oyuncular Selda Alkor ve Halil Ergün ile gazeteci-sinema yazarı Burçak Evren, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki söyleşide sinema tutkunlarıyla bir araya geldi.

Şerif Gören, Girik'in sürekli hareket halinde, samimi, dost ve arkadaş kimliğinin son gününe kadar değişmediğini, onunla çektiği filmlerinde bu samimiyeti her zaman hissettiğini söyledi.

Arkın'ın sinemada hemen hemen tüm kimliklere büründüğünü ifade eden Gören şöyle devam etti:

"Aşık oldu, romantik oldu, şarkılar söyledi, piyano çaldı. Sonra bizim milli kahramanlarımızı oynadı. Ama o filmlerde oynadığı süre içinde de o kadar büyük emek verdi ki o filmler için. Kolay filmler değildi, o ata binmek. Türkiye'de belki ata en iyi binen oyuncudur Cüneyt Arkın."

Gören, Arkın'ın her zaman "Halk bana her şeyi verdi, ben onlara ne verdim?" düşüncesinde olduğunu, bu yönüyle usta oyuncunun içinde toplumcu, özgürlükçü, vatansever, demokrat bir kimlik taşıdığını, barıştan birlikten yana bir insan olduğunu ifade etti.

- "Fatma olduğu gibi bir insandı"

Selda Alkor da Yeşilçam'ın bir çok star yarattığını, ancak star olmanın en güzel örneğini Fatma Girik'in verdiğini söyledi.

Girik'in 15 yaşında sinemaya hiçbir sanatsal birikimi olmadan girdiğine işaret eden Alkor şöyle konuştu:

"Fatma gerçekten içgüdüsel oynayan bir oyuncu diye düşünüyorum. Ama zaman içinde çok çalıştı, bu işin tekniğini de çok iyi öğrendi. Neticede gayet iyi bir oyuncu ortaya çıktı. Bugün Türk sinemasına baktığınız zaman en iyi kadın oyunculardan biridir. Fatma olduğu gibi bir insandı. Nasıl aklına eserse öyle yaşardı. Hiçbir kötü düşünce biriktirmeden hareketlerini yapardı."

- "O hep badem gözlüydü"

Halil Ergün de Girik'in kendi hayatı içinde çok derin izler bıraktığını ifade etti.

Girik'in oyunculuğa yeni başladığı dönemde sete yürüyerek gelip giderken bir ayakkabı almak için biriktirdiği parayı film çekmek isteyen arkadaşlarına çekinmeden verdiğini dile getiren Ergün, "Bu müthiş bir tutum. Bu yaklaşımı inanın ben bulunduğum filmlerinde de gördüm uygulamalarında da gördüm. Hep böyle devam etti Fatma Girik. 'Öldü badem gözlü oldu.' diye bir söz var ama o hep badem gözlüydü." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Mersin'de vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor
YEREL HABERLER Adana ve Mersin'de vatandaşlar sosyal konut projesi ...
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay ...
Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı
Aladağ Kaymakamı Cebeci'den genç futbolculara ziyaret
YEREL HABERLER Aladağ Kaymakamı Cebeci'den genç futbolculara ziyaret ...
Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı (2)
Aladağ Kaymakamı Cebeci, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Aladağ Kaymakamı Cebeci, öğretmenler ve öğrencilerle ...
Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet sitesine erişim engelli getirildi
YEREL HABERLER Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet ...
Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu
YEREL HABERLER Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu
Adana'da havadan ve karadan denetimlerde 1083 sürücüye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Adana'da havadan ve karadan denetimlerde 1083 ...
Adana Demirspor, Rodrigues'in sakatlığının ciddi olmadığını açıkladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Rodrigues'in sakatlığının ciddi ...
Adana'da yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "yazılama" ve "darp" iddiasına dava
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "yazılama" ve "darp" ...
Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen ...
Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı
YEREL HABERLER Kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, ...
Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan ...
Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı
YEREL HABERLER Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı
GÜNCELLEME - Adana'da yorulan atı yumruklayan zanlıya 15 gün barınak temizleme cezası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da yorulan atı yumruklayan zanlıya ...
Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan ...
Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı ...
Adana'da trafik sinyalizasyon direğinden malzeme çalan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da trafik sinyalizasyon direğinden malzeme ...
Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.