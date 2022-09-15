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Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)

AA

Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkeye 'üretmiyor' demek abesle iştigaldir ve hadsizliktir. Bu, üreticinin, alın teri döken insanlarımızın emeklerine saygısızlıktır." dedi.

Kirişci, Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, ekilmeyen alanların üretime geçirilmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Bu konudaki çalışmaların yeni uygulamalarla süreceğini ifade eden Kirişci, "Mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını birbirinden ayıran, mülk sahibini mağdur etmeden, kendi arazisine el koymadan ama buranın kullanımıyla ilgili hususu bir düzenleme çerçevesinde zapturapt altına alıyoruz. Bir şekilde, gerek veraset anlaşmazlığı nedeniyle gerekse de kırsaldan kente göç etmiş ama geriye dönüp tarlasıyla, bağıyla, bahçesiyle ilgilenmeyen vatandaşlarımıza, bu alanlarda eğer 1 yıldan fazla üretim faaliyetleriniz olmazsa biz bu alanları oradaki rayiç bedel üzerinden kiralayacağız. Bu kiralama neticesinde oluşan arazi portföyünü oradaki üreticilerle paylaşacağız. Onlar da buralarda üretimlerini yapacak, biz de döneceğiz mülk sahibinin hesabına kira bedelini yatırmış olacağız. Böylelikle gerek veraset gerek kırsaldan kente göç yoluyla şu anda ekilemeyen bütün alanları o bir yıldan sonraki süreçte mutlak suretle değerlendirilen alanlar haline getirmiş olacağız." diye konuştu.

Kirişci, stratejik tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin önemini anlatarak, "Buğdayda kendimize yeterliliğimiz hamdolsun bu yıl yüzde 102'ler düzeyinde. Arpa, çavdar, yulaf, tritikale gibi ürünlerle ilgili de... Özellikle ayçiçeği konusunda bu yıl üretimimiz, geçen yıla göre hem iklimsel etkilerden hem de vatandaşımızın ilgisinden dolayı bir miktar daha yüksek olacak inşallah." dedi.

- Ayçiçeğinde gümrük vergisi oranının artırılması

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'a yükseltildiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, buğday, arpa, mısırla ilgili açıklamış olduğumuz fiyatlar bölgedeki ve ülkedeki bütün üreticilerimizin memnuniyetine muhatap olmuştu. Yine bu bölge için de önemli olan ayçiçeği konusunda dün gece itibarıyla fiyatlardaki gerilemeyi dikkate alarak biz, burada yüzde 10'luk bir özellikle ham yağına, çekirdeğin kendisine değil ithalatta yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirdik. Bu gümrük vergisiyle içerideki üreticilerimizin de mağdur edilmemesi ve ayçiçeğini değerinde pazara sunmalarına da imkan sağlamış olduk. İnşallah bunun olumlu neticelerini kısa sürede de görmüş olacağız."

Kirişci, tarımın, dış ticaret açığı verilmeyen önemli sektörlerden olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım sektöründe 6,5-7 milyar dolarlık fazlamız var. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 128. En son verilere göre söylüyorum, bizim ihracatımız, dolayısıyla da ihraç ettiğimiz ülkeleri doyuran bir üreticimiz var. Bu ülkeye 'üretmiyor' demek abesle iştigaldir ve hadsizliktir. Bu üreticinin, alın teri döken insanlarımızın emeklerine saygısızlıktır. Bunu bir meslek insanı, vatandaş, Tarım ve Orman Bakanı olarak asla kabul etmiyorum. Bu ülkenin üreticisi, pandemide kendi emsalleri evlerinden çıkmazken 'Hayır ben tarlaya, bağa, bahçeye gideceğim, ahırda, kümeste kendi faaliyetlerimi sürdüreceğim' demiştir, adeta Kovid-19'a meydan okumuştur ama üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Dolayısıyla üretmeye devam eden bu üreticiye bizim hiçbir şekilde haksızlık yapmamamız gerekir."

Üretim planlaması yapılacağını vurgulayan Bakan Kirişci, planlamada toprak kabiliyeti, iklim değerleri, pazar şartları ve sanayi altyapısı gibi çok sayıda etkenin dikkate alınacağını aktardı.

Planlamanın "mobil" uyumlu olacağını dile getiren Kirişci, "Mobil uygulamada alana ne ekebileceğini, ekmeyeceğini üretici görecek. Uzak mı bu? Hayır. İnşallah 1 Ekim'de ÇKS işleyişinin e-Devlet üzerinden yürütülmesi dijitalleşme ve vatandaşa konfor sağlama adına nasıl bir adımsa, aynı şekilde bizim atacağımız bu adımla da üreticimizi mağdur etmeden, sıkıntıya sokmadan onun üretmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kirişci, üretici için geliştirilen Gelir Koruma Sigortası'nın Konya'da uygulanmaya başlandığını anımsatarak, bunu destekleyeceklerini vurguladı.

- "Şu ürünün raflarda eksikliği var' dediğimiz bir şey yok"

Dünyada, doğal gaz, mazot ve gübre gibi girdilerde artış olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın belki de halen en ucuz doğal gazını alıyoruz, akaryakıtla ilgili genel olarak dünya fiyatlarıyla paralel gidiyor. Rusya ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden dolayı da şanslı olan ülkelerden birisiyiz. Antalya'daki turizmciler, kişi başı 580 avro veren Almanya'nın kendi ülkesinin dışına göndermek istediği Almanları, Hollandalıları, Belçikalıları, Fransızları bekliyorlar. Bu ülkede insanlarımızın böyle bir kaygısı, endişesi var mı? Hamdolsun yok. Tıpkı pandemide olmadığı gibi. Şu anda da hiçbir şeyin eksikliği yok. Bize, geldiğimiz günlerde ayçiçeğiyle ilgili ufak bir manipülasyon yapmaya kalktılar. Onlar da gerekli cevabı aldılar. Şu anda, 'şu ürünün raflarda eksikliği var' dediğimiz herhangi bir şey yok."

- Ecrimisille üretime düzenleme getirilecek

Kirişci, ecrimisil yöntemiyle üretim yapanların da desteklerden yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Ecrimisil ile üretim yapan kardeşlerimiz var. Bunlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giremedikleri için desteklemelerden yararlanamıyorlar. Biz, Meclisin açılışıyla, bir değişiklikle inşallah 'bakanlığımızın herhangi bir kaydı dikkate alınarak' diyerek düzenlemiş olacağız. Bu da bence üreticilerimiz adına önemli bir kazanım olacak." dedi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatına da değinen Kirişci, "Su ürünleri denilince eskiden gülüp geçilirdi. Bugün 1,4 milyar dolarlık 2021 yılı ihracatı, 200 milyon dolarlık ithalatı, net olarak da 1,2 milyar dolarlık fazlası olan bir sektör. 2022 için hedefimiz 1,5 milyar dolar, 2023 için ise 2 milyar dolarlık bir hedefi öngörüyoruz. Bu müthiş bir hedef. Düne bakarak bugünkü geldiğimiz nokta çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Bakan Kirişci'ye ihracatına başlanacak limonlardan hediye etti.

Basına kapalı devam eden toplantıya Vali Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları İbrahim Yumaklı ve Veysel Tiryaki ile AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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