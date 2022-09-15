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Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberliklerinin muhafaza edilmesini isteyerek, "Hepimiz birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Kendi aramızda ayrılığa gayrılığa düşmeyelim. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'a ve dolayısıyla AK Parti iktidarına çok ama çok ihtiyacı var." dedi.

Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Ay ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kirişci, 15 Eylül'de Akdeniz Bölgesinde avlanma yasağının sona erdiğini anımsatarak, 1 Eylül'de de Karadeniz, Marmara ve Ege'de avlanma sezonun başladığını hatırlattı.

Adana'nın denizle bağlantısının sınırlı olduğunu ancak kentte çok sayıda baraj bulunduğunu belirten Kirişçi, "Bu barajlarımızda da su ürünleri yetiştiriciliği konusunda da inşallah daha fazlasını yapmak istiyoruz. Üretim miktarımız 1800 ton gibi oldukça düşük bir düzeydeyken, 2002 ile mukayese ettiğimizde, bu yıl bugün geldiğimiz noktada 11 bin tona ulaşmış durumda. Allah nasip ederse bakan olduktan sonra imzasını attığımız bu su ürünleri OSB sayesinde de artık 100 bin tonun üzerinde üretim yapan bir il olacağız. Bunun artık milyar değerler düzeyinde bir karşılığı olacak. Adana'da, tarlayı, bağı, bahçeyi, yaylayı konuşuruz ama deniz dediğimizde su ürünleriyle ilgili böyle bir zenginliğin olduğunu açıkçası pek çoğumuz pek tasavvur etmemiştir." diye konuştu.

Kirişci, üreticilerin daha fazla rahatlatılacağını aktararak, "Hepimiz birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Kendi aramızda ayrılığa gayrılığa düşmeyelim. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'a ve dolayısıyla AK Parti iktidarına çok ama çok ihtiyacı var. Belki bundan önceki seçimlerin arifesinde de bu cümleleri hep kurduk. Ben de 2002'den beri bu siyasette 2011'e kadar aktif olan ondan sonra da bu partinin sevdalısı, gönüllüsü olarak kendince hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizdim. Her seçim önemliydi ama bu seçim gerçekten çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

- Balkan ülkeleri seyahati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların da katılımıyla kısa süre önce yaptıkları Balkan ülkeleri seyahatine değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"İstisnasız, ister Sırp ister Hırvat ister Boşnak olsun hepsinin Sayın Cumhurbaşkanı'mıza anormal düzeyde bir saygısının olduğunu bir kez daha gördük. Bunu bilmiyor muyduk? Elbette biliyorduk ama Türkiye'yi yalnızlaştırma ve Türkiye'yi dışlama çabası içerisinde olan bir Batı'nın bu faaliyetlerinin zirve yaptığı bir dönemde eğer bir Boşnak, eğer bir Sırp, eğer bir Hırvat yönetici şu cümleyi kuruyorsa, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben size çok büyük saygı duyuyorum. Dünyanın sizin mihmandarlığınıza, sizin rehberliğinize ihtiyacı var. Ne olur bu ilginizi ve alakanızı bu coğrafyadan eksik etmeyin' diyorlar, dediler, bu kulaklar bunları duydu. Şu cümlelere, 'Sayın Erdoğan sizin Putin ile aranız iyi, ne olur bu kış şu doğal gazın vanasını kısmasın. Kısacaksa bile az kıssın, bizi üşütmesin' diyenlere şahit olduk. Bunu, kamuoyuna yapılan basın toplantılarında, açıklamalarında dahi dile getirdiler. Belki medya tamamını vermemiş olabilir ama orada bulunmuş birisi olarak bunu söylüyorum."

- "Daha iyisini yapacağız, daha güzel haberler vereceğiz"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin üstlendiği misyonun 85 milyon kişiyle sınırlı olmadığını, dünyadaki tüm mazlum milletleri kapsadığını vurgulayarak, "Bundan dolayı 2023 seçimleri çok çok önemli. Bugün itibarıyla 9 ayımız, yani tam da bir çocuğun dünyaya gelişi için gerekli olan süremiz kaldı. Bizim her bir günümüzü çok iyi değerlendirmemiz, çalışmalar yapıyor olmamız lazım. Bizim, sizin elinizi güçlendirecek çalışmaları yapmaya devam edeceğimizden en ufak kuşkunuz, endişeniz olmasın. Biz daha iyisini yapacağız, daha güzel haberler vereceğiz." diye konuştu.

Bakanlık görevine gelmesinin ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) görev sahasının 81 ile çıkarılması konusunda çalışma başlattığını belirten Kirişci, tüm ülkeyi içine alacak bir oluşumun gerçekleşmek üzere olduğunu dile getirdi.

Kirişci, kırsal yaşamın desteklenmesini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin daha konforlu, rahat bir hayat sürmeleri, bu yaşadıkları hayatı da kendi eşiyle, çocuklarıyla paylaşmaları ve bundan dolayı da özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin kırsala daha fazla ilgi göstermesini sağlamak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Eğer bunu başarmazsak bu ülke kendine yazık eder. Ama çok şükür, üreticimiz bu konuda çok istekli, kararlı. Kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsalda tutma konusunda veya kente göç etmişse tekrar kırsala getirme konusunda Milli Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarımızla birlikte müşterek çalışmalarımız var. Onları da önümüzdeki günlerde kırsaldaki kardeşlerimiz için inşallah paylaşmış olacağız."

Ortak ideallerinin daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye olduğunu aktaran Kirişci, "Önümüz açık çünkü 2023 sonrası yeni yüzyılın adı Türkiye yüzyılı. Tamamıyla global bir oyuncu, kendi 780 bin kilometrekaresine sıkıştırılmış bir Türkiye olmayacak. 780 bin kilometrekare karası, 462 bin kilometrekare mavi vatanıyla devasa, 85 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülke olarak yolumuza yürüyeceğiz. Bizden dostlara zarar gelmez ama düşmanlar da mutlaka ayaklarını denk almalı. Ona göre hadlerini bilmeli, tavır sergilemeliler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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