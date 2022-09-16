Adana'da sokakta silahlı saldırıda 1 kişi öldürüldü

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ADANA (AA) - Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde sokakta yürüyen Atakan Gündüz'e kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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