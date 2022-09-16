Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dölekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.