Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı

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ADANA (AA) - Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tırın alt geçitte sıkışması nedeniyle ulaşım aksadı.

Mustafa K'nin kullandığı, iş makinesi ve konteyner yüklü 68 ABA 906 plakalı çekici ile 42 AHV 873 plakalı dorse, Kozan yolunda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoban alt geçidine sıkıştı.

Kazada tırda yüklü bulunan iş makinesi yola düştü.

Tır ve iş makinesi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulundukları yerden alınarak yol trafiğe açıldı.



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