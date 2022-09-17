Adana'da Dünya Temizlik Günü kapsamında "çöp toplama" etkinliği yapıldı

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla "çöp toplama" etkinliği düzenledi.

Yüreğir Belediyesi öncülüğünde Kışla Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızılay Adana Şubesi çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinlikte yaptığı açıklamada, Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kocaispir, "Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı. Çevreyi kirletmemek hepimizin elimizde. Temizlik yapmak ve temizlik işinde çalışan kardeşlerimiz en kutsal görevi yapıyor." dedi.

Ağaçlık alanlardan toplanan çöpler, araçlarla ilçe çöplüğüne götürüldü.

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