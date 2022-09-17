Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, bir kamyonda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen kamyonu takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan araçtaki incelemede, plastik depolarda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Kaçakçılık suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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