Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı seyyar satıcı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Caddesi'nde yol kenarında bulunan seyyar tabla üzerinde kavun ile karpuz satan Osman K'ye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Osman K, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.





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