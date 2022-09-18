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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sirkeli Höyüğü'nde Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

AA

Sirkeli Höyüğü'nde Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Geç Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar, gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı 2. Muvattalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı, Hicaz demiryolu üzerinde bulunan Sirkeli Höyüğü'nde bu sezon kazılar 4 noktada gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, İsviçre'deki Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mirko Novak başkanlığında Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Almanya, İtalya'dan toplam 35 kişilik kazı ekibi ve Sirkeli Mahallesi'nden yaklaşık 40 işçiyle yürütülen sezon kazılarında, Geç Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazılarda, "aşağı şehir" olarak tanımlanan bölgede kenti çevreleyen sur duvarları keşfedildi.

Kazı Başkanı, Bern Üniversitesinden Prof.Dr. Mirko Novak, AA muhabirine, Sirkeli Höyüğü'nde antik kentteki yerleşim yerlerinin yapısını ve dinamiklerini araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Höyükte bugüne kadar yapılan çalışmalarda bulguların Erken Tunç Çağı'na kadar uzandığını aktaran Novak, "Bu yıl sezon kazılarımızda 4 farklı açmada çalışma yürüttük. Bugüne kadar da 7 açmada kazılarımız devam ediyor. Umut ediyorum ki tarihi milattan önce 3000 yılına uzanan kenti daha erken keşfedebiliriz. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Sirkeli Höyüğü'nün tarihi resmini çizmek istiyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında ise antik şehrin kapılarını meraklılarına açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

-"Yakın ve uzak tarihin bir arada görülebildiği nadir yerleşim yerlerinden birisi"

Kazı ekibinde yer alan Bern Üniversitesinden Dr. Deniz Yaşin Meier, höyükte kazıların 2006'da başladığını ve kendisinin 2014'te çalışmalara dahil olduğunu dile getirdi.

Bölgede uydu fotoğraflarından faydalanılarak ve jeofizik çalışmalarla kazı çalışmalarını desteklediklerini anlatan Merier, yerleşim alanlarındaki mimari planın ortaya çıktığını söyledi.

Meier, Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı 2. Muvattalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı Sirkeli Höyüğü'nün dünya ve Türkiye arkeolojisi için birçok önemli değere sahip olduğunu belirtti.

Bu sezon milattan önce 1550-1200 Geç Tunç ile milattan önce 1200-300 Demir Çağı'na ait açmalarda çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Meier, şöyle devam etti:

"Her açma farklı dönemleri içinde barındıran bölgelerde yer alıyor. Çalışma yaptığımız ve 'F' alanı olarak bahsettiğimiz bölgede bir sur duvarı bulunuyor. Buradaki sur duvarı Demir Çağı'na tarihlendiriliyor. Yukarıda 'D' alanı dediğimiz başka bir alanda çalıştık. Burası en yüksek noktada. Buradaki çalışmalarda da Demir Çağı'ndan Helenistik döneme geçişi belgeleyen bulgulara ulaştık. Aynı şekilde erken Helenistik dönemi tarihleyebileceğimiz 'C' alanında bir çalışma başlatıldı. Buna ek olarak çok uzun zamandır devam ettiğimiz A alanında da yine daha eskiye giden Orta Tunç'a tarihlendirilen çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Burası hem yakın tarihin hem uzak tarihin bir arada görülebildiği nadir yerleşim yerlerinden birisi, Sirkeli Höyüğü stratejik bir konumda, eski Adana yolu üzerinde, antik dönemlerde de geçişin buradan sağlandığını, ele geçen buluntulardan görebiliyoruz. Burada bunu destekleyen çok zengin buluntular var."

Meier, bu sezon kazı alanında çok sayıda seramik parça bulunduğunu ve bunlarla ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

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