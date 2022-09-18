Adana, Mersin ve Osmaniye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Adana'da renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar bisikletleriyle şehirde tur atarak tekrar buluşma noktasına ulaştı.

Bisiklet turuna bazı erkekler de katıldı.



- Mersin

Mersin'de renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlara çocukları ve bazı erkekler de katıldı.



Adnan Menderes Bulvarı üzerinden başlayan bisiklet turu, Mezitli Viranşehir'deki Soli-Pompeiopolis Antik Kenti önünde sona erdi.



- Osmaniye

Osmaniye’de renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Kadirli Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı’nda toplandı.

Etkinlikte kadınlar, bisikletleriyle şehirde tur atarak tekrar buluşma noktasına ulaştı.

Bisiklet turuna Kadirli Bisiklet Kulübü üyesi erkekler de katıldı. Renkli kıyafetlerle etkinliğe katılan kadınlar eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğinin Organizatörü Cemile Yakıcı, burada yaptığı açıklamada, kentte bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Bisikletin çevreyi kirletmeyen doğa dostu ulaşım aracı olduğunu ifade eden Yakıcı, "Dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizi giyip bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik, bisikletimizle yola çıktık. Dünyanın birçok ülkesinde etkinlikle zincirine Türkiye'de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz gazına karşı parfüm kokusu diyoruz." dedi.

Osman Nuri Saygılı Caddesi üzerinden başlayan bisiklet turu, Hükümet Caddesi, Andırın Caddesi, Kamil Kara Bulvarı ve Atatürk Caddesi’nin ardından Öğretmenevi yanında sona erdi.

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