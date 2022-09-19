Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi taşıyan tır gönderildi

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ADANA (AA) - Adana'dan, Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tır, Rusya'yla savaş halindeki Ukrayna'ya uğurlandı.

Türk Kızılay koordinesinde, Adana Gazipaşa Elit Lions Kulübünün desteğiyle hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, törende, kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek yardımların süreceğini belirtti.

Törenin ardından tır, Ukrayna'ya gönderildi.

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