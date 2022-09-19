Adana ve Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana'nın ve Mersin'in ilçelerinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aladağ ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, törene katılan gazilerin gününü kutladı.

- Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda gaziler ve öğrenciler şiir okudu.

Silifke ilçesinde de Anıt Meydanı'na çelenk bırakılan törene Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mut ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, gaziler ve vatandaşlar, törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Gülnar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önündeki törenle kutlandı.

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