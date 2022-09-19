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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Ticaret Borsası

AA

Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,10 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük( TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,907,10
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg10,0010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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