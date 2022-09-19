Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması sürdü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu Yasin K. (23) ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü iki kardeşin Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Yasin K'nin üçüncü kişilere borcu nedeniyle tartıştıklarını, ardından çıkan kavgada sanığın, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Savcı, olay sonrası Yasin K'nin suçta kullanılan av tüfeğini bir başkasına ait motosikletin selesine sakladığını bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması istenen Yasin K, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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