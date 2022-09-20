Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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ADANA (AA) - Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kumcu, gazileri minnetle, şehitlere de rahmetle andığını söyledi.



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