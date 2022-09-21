Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tellidere Mahallesi'nde oto tamircisi Ahmet T, kendisinin bulunmadığı sırada iş yerinden bir ekipmanı izinsiz aldığı ve daha sonra istemeye giden çırağını darbettiği iddiasıyla meslektaşı Kadir Ş. ile tartıştı.

İkili arasındaki tartışmaya çalışanları ve yakınlarının da katılmasıyla kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan bazıları tabancalarla rastgele ateş açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurulan olmazken, darp sonucu ve kesici aletle yaralanan Mustafa K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Ahmet T, kuzeni Zeki T. ve arkadaşları Yılmaz A. ile Zübeyir A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zeki T. ve Yılmaz A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ahmet T. ve Zübeyir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan Mustafa K. ile patronu Kadir Ş'nin ise emniyette bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

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