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Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

AA

Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Adana sorumlularından tutuklu iki sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu iddiasıyla 17 Şubat'ta tutuklanan M.H.M. ve A.S. hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Suriye uyruklu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığının bilgi iletim raporuna yer verildi.

Raporda yer alan terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de eleman kazanma ve lojistik destek sağlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla yapılanma arayışına girdiği ve bu kapsamda "Lecne" adı verilen bir grup oluşturduğu bilgisi iddianamede anlatıldı.

İddianamede, "Lecne" grubunun Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu ile irtibatlı olduğu, Suriye'den Türkiye’ye eylem yapmak amacıyla gelmek isteyen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, şifreli programlar üzerinden görüşerek onlara "güvenli yol", ailelerine maddi destek ve eylemlerde kullanılmak üzere silah ve patlayıcı ayarladıkları, M.H.M. ve A.S'nin de bu grup içinde yer aldığı belirtildi.

- Telefonundaki örgütsel içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış

İddianamede, polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanan sanık M.H.M'nin sağ el işaret parmağının derisini dişiyle ısırarak kopardığı, sanığın bu eylemini, tuş kilidi parmak iziyle açılan cep telefonundaki örgütsel bilgilerin deşifresini engellemek için yaptığı vurgulandı.

İddianamede, sanık engellemeye çalışsa da cep telefonun açıldığı ve içerisinde çok sayıda örgütsel doküman, DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli yazışmalar ve görüntüler bulunduğu kaydedildi.

İddianamede beyanına yer verilen tanık M.A. da "M.H.M, örgütün Türkiye sorumlusu 'Refik' kod adlı kişiye bağlı olarak çalışırdı. Örgütün bu faaliyetlerini Türkiye'de toplam 5 kişi yürütür, bunlardan birisi de M.H.M'dir. M.H.M. ile ben Adana'da buluştuk. Kendisi örgüt adına para dağıtım işlerini yürütüyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden talimat aldıkları bildirilen sanıklar M.H.M. ve A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Tutuklu M.H.M. ve A.S. ise suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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