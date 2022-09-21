Aladağ'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı

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ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde lise öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ve siber suçlar konusunda bilgilendirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) Toplantı Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, bağımlılık ile mücadele etme, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, şube müdürleri, okul müdürü Salih Tutuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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