Aladağ'da mahallelerde asfaltlama çalışması başlatıldı

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ADANA (AA) - Aladağ Belediyesi, Gerdibi, Bakiler ve Sivişli mahallelerinde asfaltlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, 6 kilometrelik mahalle ara sokaklarının asfaltla kaplanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmayla uzun süredir vatandaşları rahatsız eden sorunun çözüleceğini belirten Akgedik, yıl sonuna kadar toplam 30 kilometre yolu asfaltlayacaklarını kaydetti.



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