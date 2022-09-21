Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, incelemelerde bulundu

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ADANA (AA) - Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yeni kurulan bilişim sınıfında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okulda yeni kurulan bilişim sınıfıyla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Yılancıoğlu, daha sonra öğretmenlerle sohbet etti.



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