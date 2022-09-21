Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yer alan araç trafiğine kapalı Taş Köprü'de, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, bir kişiye çarptı. Bu motosiklete de arkadan gelen bir başka motosiklet çarptı.

Yayaya çarpan sürücü aracıyla kaçarken yaya ve ikinci motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.