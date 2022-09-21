Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Köleli Mahallesi'nde ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 45 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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