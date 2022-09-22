Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 1132 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada, 16 araca çeşitli maddelerden 39 bin 576 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise yaklaşık 4,51 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca iş yerlerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, 4 iş yerine yasal işlem yaptı.



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