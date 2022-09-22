Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Filizlenmiş patates zehirlenmelere neden oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, aileleri arasında anlaşmazlık bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etti.

Kavga sırasında H.T. kuzeni Yüce'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, yapılan çalışmayla firari cinayet zanlısı H.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.