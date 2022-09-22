Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde 11 Nisan'da tartıştığı eşi Elif İ'yi (35) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Murat İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gittiği, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını 16 kez bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Elif İ'nin yaşamını yitirdiği ve Murat İ'nin polise teslim olduktan sonra suçunu itiraf ettiği anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu Murat İ'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Seyhan ilçesinde 11 Nisan'da Murat İ, eşi Elif İ'yi kuzeninin evinde bıçaklamış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

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