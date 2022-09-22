Kız Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da yapıldı

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ADANA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki kız Kur'an kursları arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Ayşegül Tuğçe Özdemir, Besra Aysoy, Elif Sude Akım, Hayrunisa Gökyıldız, Nilgül Özpınar, Nuran Erva Yüksel, Zeynep Ogan olmak üzere 7 öğrenci katıldı.

Vali Süleyman Elban, Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda düzenlenen yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim indiğinden itibaren ezberleme, çeşitli malzemeler üzerine yazma gibi çeşitli şekillerde muhafaza edilmeye çalışıldığını belirtti.

Hafızların Kur'an-ı Kerim’in muhafızları olduğunu ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Yaptığınız iş, sahip olduğunuz unvan bence dünyevi unvanların çoğundan üstün. Kur'an-ı Kerim bizim yüce kitabımızdır. Okunması, muhafazası, yazılması özel bir ihtimam ve usul gerektirir. Kur'an-ı Kerim’imizin özellikle çok farklı makamlarda okunması insanların ruhuna iyice işlemesi açısından çok önemli. Hafızlık yarışmalarının yapılması Kur'an adabı, kutsiyeti ve saygınlığı bakımından çok önemlidir. İlimizde böyle bir etkinliğin olmasının ilimizdeki İslami hayatın ve inancın da güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yarışmada yarışacak tüm hafızlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim tüm hafızlarımızı muhafaza etsin.”

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın konuşmalarının ardından yarışma yapıldı.

Yarışmada Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel birinci olurken, Rize Güneysu Ortaköy Köyü Kur'an Kursu öğrencisi Hayrunisa Gökyıldız ikinci, Gaziantep Şahinbey Hoşgör Bülbülzade Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşegül Tuğçe Özdemir üçüncü oldu.

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