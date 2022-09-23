GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

AA

GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak köpekleri için plastik atıklı yiyecek tehlikesi
YEREL HABERLER Sokak köpekleri için plastik atıklı yiyecek tehlikesi
Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı
Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Kız Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da yapıldı
YEREL HABERLER Kız Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da ...
Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek
YEREL HABERLER Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle ...
Boşanma aşamasındaki eşinin şimdi de evden tahliyelerini istediğini söyleyip, yardım istedi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin şimdi de evden ...
Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı
YEREL HABERLER Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı
Adanalı esnaf, iş yerini kapatıp kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor
YEREL HABERLER Adanalı esnaf, iş yerini kapatıp kurduğu serada ejder ...
6´ncı Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri´nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 6´ncı Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri´nin ...
`Almanya´ya götüreceğiz´ dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler
YEREL HABERLER `Almanya´ya götüreceğiz´ dedikleri Suriyelileri ...
Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü
YEREL HABERLER Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle ...
Motosikletliye ateş açıp yoldan geçenin ölümüne neden olan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Motosikletliye ateş açıp yoldan geçenin ölümüne neden ...
'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü
Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ...
Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı ...
Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 ...
Adana'da 2 bin 200 polis ile helikopter destekli huzur uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 200 polis ile helikopter destekli ...
Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş ...
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.