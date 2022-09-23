Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde, sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İlçede, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karahan ile Köprücük mahallerini birbirini bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolda Büyükşehir ve Aladağ belediyelerine ait ekipler, iş makinesiyle yolda çalışma başlattı.

Bölgeye giden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, heyelan nedeniyle Kışlak, Gökçeköy ve Kızıldam mahallerine de geçişlerin yapılamadığı kırsal kesimdeki yolun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.