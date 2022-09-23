Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 RH 376 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.



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