Adana'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı

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ADANA (AA) - Yeşilay'ın Adana'da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Zuhal Aslan, bir otelde düzenlenen toplantıda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini hatırlattı.

Kovid-19 sürecinden sonra YEDAM'a gelen başvuruların arttığını belirten Aslan, tütün, madde, kumar ve teknoloji gibi bağımlılıklarla bilimsel olarak mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.



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