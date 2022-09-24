Adana'da silahlı kavgada kazara vurularak ölen kadının cenazesi defnedildi

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ADANA (AA) - Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin birbirlerine silahla ateş açtığı kavgada kazara vurulması sonucu ölen 90 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde dün silahlı kavgada ölen Rahime Eker'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Eker'in naaşı, Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından defnedildi.

Yüreğir'de iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan Eker hayatını kaybetmiş, 24 yaşındaki torunu ile kaza yapan otomobildeki 3 zanlı yaralanmıştı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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