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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 5 ödül

AA

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 5 ödül

ADANA (AA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyetince (ÇGC) düzenlenen "2021 Basın Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü ekibinden 5 gazeteci ödüle layık görüldü.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, "2021 Basın Yarışması"nda ödül kazanan isimler belli oldu.

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'nın başkanlığını, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akköse'nin de raportörlüğünü yaptığı jüri, 33 basın mensubunun gönderdiği 52 eseri inceledi.

İnceleme sonucunda 12 dalda 17 kişi ödül almaya hak kazandı, 3 genç muhabir de "Umut Vadeden Gazeteci" olarak seçildi.

AA Adana Bölge Müdürlüğü ekibinden kıdemli muhabir İsmihan Özgüven'in "Baba şefkatiyle büyüttü" başlıklı eseriyle haber kategorisinde başarı ödülüne layık görüldüğü yarışmada, fotoğraf dalında muhabir Eren Bozkurt "Hayat yolculuğu" başlıklı karesiyle başarı ödülü, bölge müdürü İbrahim Erikan "Ay ve göç eden kuşlar" başlıklı karesiyle mansiyon ödülü, televizyon görüntüsü dalında da muhabir Fikret Kavğalı "Hayat yolculuğu" adlı eseriyle başarı ödülü kazandı. AA muhabiri Ozan Efeoğlu da "Umut Vadeden Gazeteci" ödülüne değer bulunan basın mensupları arasında yer aldı.

Yarışma kapsamındaki onur ödüllerine ise oyuncu Caner Cindoruk ile yapımcı Timur Savcı seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, jürinin tüm eserleri büyük bir titizlikle değerlendirdiğini belirterek, yarışmaya katılan ve ödül alan gazetecileri kutladı.

Ödül töreni, 21 Ekim'de ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

ÇGC'nin "2021 Basın Yarışması"nda ödül kazanan isimler şöyle:

- Haber

Başarı ödülü: İsmihan Özgüven (AA)

Mansiyon: Hakan Toytekin (5 Ocak Gazetesi)

- Haber fotoğrafı

Başarı ödülü: Eren Bozkurt (AA)

Mansiyon: İbrahim Erikan (AA)

Mansiyon: Yusuf Kantarlı (DHA)

- Spor fotoğrafı

Başarı ödülü: Can Çelik (DHA)

- Röportaj

Başarı ödülü: Mehmet Şahin (Çukurova Metropol)

Mansiyon: Hatice Kara (Çukurova Metropol)

- Güncel yazı

Başarı ödülü: Demirel Babacanoğlu (Yeni Adana ve İlkhaber gazeteleri)

- Spor güncel yazı

Başarı ödülü: Hüseyin Sungur (Günaydın gazetesi)

- Araştırma-inceleme

Başarı Ödülü : Ömer Alpdoğan (Çukurova Barış gazetesi)

- Magazin

Başarı Ödülü : Zafer Şahin (Fashion VIP)

- Sayfa düzeni:

Başarı Ödülü: Metin Maracı (5 Ocak gazetesi)

Mansiyon: Emine Songur (İlkhaber gazetesi)

- Televizyon haberi

Başarı ödülü: Beril Solmuşgül (İHA)

- Televizyon görüntüsü

Başarı ödülü: Fikret Kavğalı (AA)

- Televizyon spor görüntüsü

Başarı Ödülü: Memiş Akçam (TRT)

- Umut Vadeden Gazeteciler

Ozan Efeoğlu (AA)

Canan Yücel (Kozan Ekspres gazetesi)

Soner Aydın (DHA)

- Özel ödüller

Mustafa Özgür Özel Ödülü: Hatun Doğan

Tufan Türenç Özel Ödülü: Nazan Erdem

Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Nevzat Uçak

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü: Murat Gegin

Cihat Ovalı Özel Ödülü: Semir Yalçın

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver adına verilen özel ödül: Ali Boz​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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