Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı

Anne ve çocuğuna ait... 2 bin yıllık!

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör konusunda Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni yarın saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.