Adana'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ziyapaşa Bulvarı'ında K.E. idaresindeki 34 ZR 7053 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki ehliyetsiz sürücü Fehmi Akalan yönetimindeki 01 EVY 23 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

İki aracın durması üzerine, seyir halinde olan 4 otomobil de kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akalan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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